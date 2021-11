Covid: scuola; Rasi, sono mancati interventi strutturali

Nelle scuole sono mancati interventi strutturali, in particolare per quanto riguarda la gestione dei flussi in entrata e uscita, ha detto il microbiologo Guido Rasi, consulente del Commissario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, nel programma di Radio1 'Sabato anch'io'. Riferendosi alle regole per contenere l'epidemia di Covid-19, Rasi ha rilevato: "temo che non sia stato fatto nulla di strutturale per le scuole". Il problema, ha aggiunto, è "la gestione dei flussi in entrata e uscita". E' importante intervenire "non tanto nella classe, ma nel momento in cui si gestiscono i flussi delle persone".