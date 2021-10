Estratto dall'auto dopo incidente, muore travolto in tangenziale

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Un giovane è morto, questa mattina prima dell'alba, a Milano, dopo un incidente stradale in cui era rimasto ferito: era stato adagiato sulla sede stradale ed è stato investito da un mezzo che passava. Lo ha riferito il 118, intervenuto con vari mezzi sul posto, l'allacciamento della Tangenziale Ovest e l'autostrada A7 verso Corsico (Milano).

Erano da poco passate le 5 quando l'auto sulla quale si trovava il giovane, un 24enne, con a bordo altri due amici, due ragazzi di 25 e 23 anni, si è scontrata con un furgone guidato da un 23enne.

Secondo le prime informazioni i due amici del 24enne lo hanno aiutato a uscire dall'abitacolo, non si sa se cosciente o meno, e lo hanno adagiato sulla sede stradale. Poco dopo però è giunta un'altra vettura, guidata da un 26enne, che non ha visto il ferito e lo ha falciato. Il giovane è deceduto mentre gli altri due suoi amici sono stati portati in ospedale in condizioni non gravi. Anche il conducente dell'auto investitrice è stato trasportato in ospedale in stato di choc. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono affidati alla Polizia stradale di Milano. (ANSA).