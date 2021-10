Green pass:corteo a Milano,'Trieste chiama, noi rispondiamo

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - E' partito verso le 17.30 a Milano, per il 14mo sabato di fila, il corteo dei no green pass a Milano. Più di ottomila persone vi stanno prendendo parte: si sono riunite in piazza Fontana per iniziare una ennesima marcia di protesta. La manifestazione è passato da via San Babila, piazza Duomo e poi corso Venezia verso corso Buenos Aires.

Imponente il dispositivo di sicurezza delle forze dell'ordine. Fra i manifestanti ci sono militanti di estrema destra, che sfoggiano inequivocabili tatuaggi, anarchici ed esponenti dei centri sociali ma anche famiglie, singoli cittadini e persino gruppi religiosi. Lo slogan che ha accompagnato l'inizio del corteo è 'Trieste chiama, Milano risponde'. Sono presenti anche una quindicina di esponenti di Do.RA, fra cui il presidente Alessandro Limido. La comunità dei 12 raggi di Varese, nata dall'unione di Ultras 7 Laghi e Varese Skinhead nel 2007, è stata messa sotto inchiesta dalla Procura di Busto Arsizio (Varese) per tentata ricostruzione del partito fascista. (ANSA).