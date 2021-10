Green pass: flop protesta Trieste su strisce pedonali

(ANSA) - TRIESTE, 21 OTT - E' stata un flop la protesta organizzata oggi alle 13 dal Coordinamento No Green Pass di Trieste nell'area del varco 1 del porto di Trieste (l'altro ingresso dello scalo che nei giorni scorsi non era stato coinvolto nella protesta). Qui i manifestanti si sono dati appuntamento per attraversare continuamente la strada sulle strisce pedonali con l'intento di ostacolare il traffico di tir diretti verso lo scalo. All'appuntamento però si sono presentate appena 20 persone, che non hanno ancora cominciato la contestazione e non è chiaro se la faranno o no.

Una analoga iniziativa era stata presa nei giorni scorsi dai no green pass di Ancona, a cui però avevano partecipato diverse persone. Sul posto ci sono almeno quindici mezzi delle forze dell'ordine. (ANSA).