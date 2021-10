Droga e armi nel garage di un incensurato, s'indaga a Torino

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Armi e droga in un garage di corso Traiano, a Torino. E' quanto scoperto dalla polizia che ha arrestato un incensurato di 31 anni residente in città originario della Calabria. Sequestrati 53 chili di hashish, un chilo di marijuana e diverse armi d'assalto, tra cui un fucile a pompa, uno a canne mozzate, due granate. Erano conservate con alcuni articoli di giornale su fatti di cronaca riconducibili alla 'Ndrangheta.

"L'arrestato per noi era un fantasma, di lui non sapevano nulla - spiega il dirigente della Squadra Mobile della Questura di Torino, Luigi Mitola - dobbiamo approfondire il perché avesse tutte queste armi, l'indagine non è finita. Difficile fare valutazioni investigative adesso - aggiunge - sicuramente non è normale un arsenale così vasto in mano di un incensurato".

Molte delle armi avevano la matricola abrasa. Sono in corso gli accertamenti del caso per stabilirne la provenienza e per verificare se siano state utilizzate per commettere reati.

