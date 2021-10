Green Pass: Milano, monitorate 3 piazze

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Nel giorno dell'introduzione nel mondo del lavoro pubblico e privato del Green pass anche a Milano si potrebbero registrare nuove manifestazioni di protesta. In città infatti si attendono tre raduni e la Questura non nasconde preoccupazioni per possibili tensioni.

Il primo è previsto in tarda mattinata di fronte al Tribunale, in corso di Porta Vittoria, dove all'ingresso sono stati intensificati i controlli per chi deve entrare e all'esterno la vigilanza; sempre in tarda mattinata dovrebbe tenersi un presidio all'Arco della Pace, in corso Sempione, l'unico che è stato preavvisato ufficialmente (gli altri vengono desunti dai social di attivisti No Pass). Nel pomeriggio poi potrebbe esserci un altro raduno in piazza Fontana.

Stamani alcuni 'presidi silenziosi' di lavoratori Atm si sono tenuti all'esterno di altrettante sedi dell'azienda dei trasporti milanesi, e hanno riguardato svariate decine di persone. A Milano, sui mezzi cittadini, e sui treni da e per il capoluogo, però, al momento, la circolazione è regolare. (ANSA).