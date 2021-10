Vaccini: nel Lazio al via terza dose per operatori sanitari

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Al via nel Lazio la terza dose di vaccinazione anti-Covi per gli operatori sanitari "così come individuati dalla Circolare del Ministero della Salute del 27 settembre". Lo annuncia l'assessore regionale del Lazio, Alessio D'Amato. "Si parte con over 60 ad alto rischio di esposizione e comorbidità", spiega D'Amato. (ANSA).