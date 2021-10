Madre bimbo morto fermata per omicidio

(ANSA) - PERUGIA, 02 OTT - E' stata sottoposta a fermo per omicidio la madre del bambino di due anni che lei stessa aveva portato morto in un supermercato di Città della Pieve. Il provvedimento è stato adottato dal sostituto procuratore Manuela Comodi dopo avere sentito la donna. Questa - secondo quanto si è appreso - non avrebbe fatto ammissioni su quanto successo.

Nel corso degli accertamenti un coltello è stato trovato nella borsa della donna, una ungherese di 44 anni, fermata. Elemento ora al vaglio degli investigatori coordinati dalla Procura di Perugia per stabilire se si tratti dell'arma del delitto.

Quando è stato soccorso il bambino di due anni presentava ferite da taglio al petto. La donna, dopo essere entrata in un supermercato a Pò Bandino, una frazione di Città della Pieve, lo ha lasciato sul nastro trasportatore, fermo, di una cassa.

