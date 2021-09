Trovata morta in casa vicino Roma, si indaga per omicidio

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Una donna è stata trovata morta in casa ieri a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, centro a pochi chilometri da Roma. A dare l'allarme è stata la domestica che ieri pomeriggio ha trovato la 68enne, pensionata e vedova, a terra in un lago di sangue. Sul posto 118 e carabinieri della stazione Marina di Tor San Lorenzo e della compagnia di Anzio.

Secondo quanto si apprende, la donna presentava una vistosa ferita alla testa. I pm di Velletri indagano per omicidio.

L'abitazione è stata posta sotto sequestro. Le indagini sono stati affidate ai carabinieri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro al fine di effettuare una serie di accertamenti.

