Evade per festa compleanno e abusa di 2 turiste, arrestato

(ANSA) - TRIESTE, 22 SET - Un giovane di 28 anni, cittadino sloveno, ai domiciliari, è stato arrestato dai Carabinieri per evasione e violenza sessuale aggravata ai danni di due ventenni straniere in vacanza a Trieste. Le due turiste avrebbero conosciuto il giovane in centro mentre festeggiava il compleanno. La festa sarebbe poi proseguita a casa sua, dove il 28enne avrebbe immobilizzato una delle due e costretta a un rapporto sessuale. Anche la seconda ragazza avrebbe subito abusi da parte del giovane mentre si allontanava dalla festa: lui l'avrebbe seguita, bloccata e molestata. (ANSA).