No Green pass, poche centinaia alla manifestazione di Milano

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Sono poche centinaia i manifestanti 'No Vax' e 'No Green pass', che fin dal primo pomeriggio si sono ritrovati all'Arco della Pace di Milano per ribadire la loro contrarietà alle ultime restrizioni annunciate dal governo in tema di Green pass.

Il presidio organizzato dall'associazione Genesi, inizialmente previsto in piazza Duomo, è stato regolarmente autorizzato dalla Prefettura e vede tra i suoi relatori anche alcuni candidati della lista di Gianluigi Paragone per le amministrative milanesi.

Tra gli interventi più attesi, quello di Francesco Maria Fioretti, già presidente della prima sezione della Corte di Cassazione, il quale oltre ad annunciare una protesta formale al ministero dell'Interno per il tardivo cambio di sede della manifestazione, ha lamentato il fatto che "nella nostra società le persone che invocano libertà e verità vengono discriminate" e, nel caso del Green pass "che è un gesto di una violenza straordinaria, è stata fatta carta straccia della nostra Costituzione". L'ex magistrato si è infine scagliato contro i vaccini, "che sono sperimentali e ci pongono tutti nella conduzione di cavie e di topi". "Chi si vaccina - ha concluso Fioretti - corre tanti rischi e tante persone muoiono per la vaccinazione. Vaccini che sono fatti con feti vivi abortiti. Bisognerebbe inorridire per questo". (ANSA).