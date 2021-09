Sparatoria centro Trieste: Procura compererà bossoli trovati

(ANSA) - TRIESTE, 14 SET - "È prematuro ipotizzare o escludere un collegamento" tra i bossoli rinvenuti ieri in un cassonetto a Trieste e la sparatoria nel centro del capoluogo giuliano avvenuto nell'ambito di una rivalità tra due famiglie di operai kosovari. Lo ha riferito il Procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo confermando tuttavia che verranno svolti accertamenti per comparare i bossoli ritrovati a terra sul luogo della sparatoria e quelli rinvenuti ieri.

Questi sono stati trovati a decine in un cassonetto dei rifiuti in largo Canal a Trieste, scoperti da un cittadino che ha poi dato l'allarme alle forze dell'ordine. (ANSA).