15 kg di sabbia sequestrati all'aeroporto di Cagliari

(ANSA) - ORISTANO, 06 SET - Nonostante i sequestri, le multe e le campagne di sensibilizzazione, non si fermano i furti di sabbia, conchiglie e pietre dalle spiagge della Sardegna.

A denunciare sui social l'ennesimo episodio è il gruppo "Sardegna rubata e depredata" che nei giorni scorsi ha recuperato all'aeroporto di Cagliari-Elmas 15 chili di sabbia rubata dalla spiaggia di Is Arutas a Cabras, sulle coste oristanesi.

"Ci vuole una pazienza infinita - scrivono sulla pagina Facebook -. Hai voglia tu di impegnarti e mettere i guardiani in spiaggia, di creare campagne informative, di coinvolgere radio televisioni e giornali, hai voglia di sensibilizzare e informare in tutti i modi possibili. Ci sarà sempre qualche ladro che proverà a rendere inutile il tuo impegno".

E poi pubblicando la foto di 12 bottiglie di plastica piene di sabbia aggiungono: "E a quanto pare questo fine settimana a Is Arutas di ladri c'era grande abbondanza. Questo è quello che abbiamo recuperato ieri, chissà quanta invece è sparita per sempre". (ANSA).