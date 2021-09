Covid: in Puglia 228 casi e 5 morti

(ANSA) - BARI, 04 SET - Sono 228 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia su 16.224 test giornalieri registrati, con una incidenza del'1,4%. Le vittime sono state 5. Questa la distribuzione dei nuovi casi per provincia: Bari, 70; Bat, 4; Brindisi, 28; Foggia, 54; Lecce, 55; Taranto, 16; uno residente fuori regione.

Le persone attualmente positive sono 4.323, quelle ricoverate in area non critica sono 230 e 20 le persone ricoverate in terapia intensiva, un numero invariato rispetto a ieri. (ANSA).