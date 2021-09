Maxi piantagione di cannabis in Sardegna, due in manette

(ANSA) - CAGLIARI, 01 SET - Sono stati sorpresi dalla polizia mentre irrigavano e controllavano la piantagione di cannabis indica, ben 182 piante alte tra i due e i tre metri. È accaduto ieri mattina in località Sa Pispisa a Quartu sant'Elena. In manette per coltivazione, produzione, detenzione e spaccio di droga sono finiti Stefano Sainas, 41 anni e Raffaele Pau, 46, personaggi già noti alle forze dell'ordine. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra di Pg del Commissariato di Quartu.

I poliziotti erano venuti a sapere che in quella zona c'era la possibile presenza di una piantagione. Si sono appostati per diverse ore e hanno atteso l'arrivo dei due uomini. Gli agenti hanno osservato i due mentre innaffiavano e verificavano lo stato delle piante, poi prima che potessero allontanarsi a bordo di un'auto li hanno bloccati.

Complessivamente sono state sequestrate 182 piante di cannabis indica, altri 500 grammi di droga sono stati recuperati nelle abitazioni degli arrestati. Gli agenti hanno anche constatato che alcune piante erano state già tagliate e probabilmente la droga già venduta. I due adesso si trovano in carcere a Uta (Cagliari). (ANSA).