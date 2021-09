Green pass: a Milano identificati manifestanti

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Diversi manifestanti 'no green pass', inclusi alcuni di quelli che nel pomeriggio avevano cercato di entrare nella stazione Porta Garibaldi di Milano e avevano protestato dopo il diniego da parte delle forze dell'ordine, sono state identificati dalla Polizia.

Una delle principali protagoniste della protesta, una ragazza poco più che maggiorenne, è stata fatta salire in macchina, non senza proteste da parte sua, da alcuni agenti presenti fuori dalla piazzale della stazione e accompagnata in questura. Al momento sono pochissimi i manifestanti ancora presenti in prossimità di Porta Garibaldi. (ANSA).