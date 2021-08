Incendio Milano: grattacielo ancora in fase di spegnimento

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Rimane ancora "in fase di spegnimento" , secondo i vigili del fuoco, il grattacielo di via Antonini a Milano, da ieri in preda a un incendio che l'ha letteralmente divorato.

Il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, ieri ha escluso vittime mentre sarà compito ora della magistratura stabilire le cause delle fiamme che sembra siano partite dalla facciata, composta, secondo i residenti, da materiale ignifugo.

