Vaccini: Piemonte supera 5 mln dosi somministrate

(ANSA) - TORINO, 05 AGO - Con 29.786 persone che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid, di cui 18.327 la seconda dose, il Piemonte ha superato i 5 milioni di inoculazioni. Il numero totale di dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale è infatti di 5.007.471, inclusi 2.253.728 richiami, corrispondenti al 95,6% delle dosi di vaccino finora disponibili.

"Abbiamo superato - affermano il governatore Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Icardi - un altro traguardo importante che caratterizza l'andamento sostenuto della nostra campagna vaccinale. Ora dobbiamo proseguire con la stessa determinazione per mettere in sicurezza il maggior numero possibile di cittadini. Un grazie a tutti coloro che da mesi con grande dedizione in ogni angolo del Piemonte sono impegnati nelle vaccinazioni. E un grazie anche ai piemontesi di ogni età che scelgono di vaccinarsi, per tutelare la loro salute e quella degli altri". (ANSA).