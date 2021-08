Manifestazioni no vax a Genova, 14 le persone denunciate

(ANSA) - GENOVA, 05 AGO - Sono salite a 18 le denunce per i retai commessi durante la manifestazione contro i vaccini anticovid e il green pass del 24 e 31 luglio luglio nel centro di Genova. Tre erano stati denunciati poco dopo la manifestazione del 24: uno aveva scagliato pietre contro la sede del Secolo XIX e due erano stati individuati come i promotori del corteo non autorizzato. Ora, dopo ulteriori accertamenti, per quella manifestazione, la digos ha individuato altre cinque persone ritenute animatori della protesta guidandola fino alla sopraelevata, nonostante la Polizia avesse comunicato l'illegalità della loro azione. La loro posizione è al vaglio anche per l'illecito amministrativo del blocco stradale Il 31 luglio altra manifestazione non autorizzata con il presidio in piazza De Ferrari che si è trasformato in corteo.

Dopo i primi accertamenti sono state individuate 10 persone, 4 delle quali già denunciate per la manifestazione del 24. Anche per loro le accuse sono di organizzazione di corteo e interruzione di pubblico servizio, per il blocco di alcuni mezzi pubblici, e blocco stradale. (ANSA).