Covid: 7.230 casi e 27 vittime, tasso positività al 3,4%

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Sono 7.230 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore mentre le vittime in un giorno sono 27. Secondo i dati del ministero della Salute, sono stati effettuati 212.227 tamponi, con il tasso di positività che sale al 3,4% rispetto al 3 di ieri. In aumento anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva - oggi ce ne sono 268, otto in più nelle ultime 24 ore - e quelli nei reparti ordinari: sono 2.409, 100 più di ieri. Per la prima volta dopo mesi, inoltre, gli attualmente positivi tornano sopra i 100mila. Sono 101.046, con un incremento di 3.836 rispetto a ieri. (ANSA).