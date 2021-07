Morto in casa nell'Oristanese, non si esclude l'omicidio

(ANSA) - ORISTANO, 31 LUG - Giallo a Santa Giusta, nell'Oristanese: Ignazio Manca, 57 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione in via Garibaldi. La scoperta è stata fatta da un parente che ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Santa Giusta e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Oristano. Tutta l'area è stata delimitata con nastro bianco e rosso, per evitare l'accesso da altre persone che possano in qualche modo contaminare la scena. Sul posto sono già arrivati gli specialisti del Ris di Cagliari che stanno effettuando tutti i rilievi all'interno e all'esterno della casa.

Al momento le cause della morte del 57enne non sono state chiarite. Vicino al corpo e all'interno dell'abitazione ci sarebbero tracce di sangue, elemento questo che non permette di scartare alcuna ipotesi, nemmeno quella dell'omicidio. (ANSA).