Morto 26enne accoltellato in strada a Roma

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - E' morto nella notte in ospedale il ragazzo accoltellato ieri in strada in zona Ostiense a Roma. Lo si apprende da fonti investigative. Il 26enne albanese era stato soccorso in piazza del Gazometro e portato in codice rosso in ospedale, dov'è stato sottoposto a intervento. Sulla vicenda indaga la polizia. A quanto ricostruito finora, l'uomo sarebbe stato accoltellato in via dei Magazzini generali durante una lite con due persone che sono poi scappate. È stato colpito alle spalle e all'addome. Il 26enne, dopo essere stato ferito, si è trascinato fino a piazza del Gazometro dov'è stato soccorso.

Sono in corso indagini per risalire agli aggressori. (ANSA).