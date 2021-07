Meteo: da domenica Italia spaccata in due

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Flusso instabile proveniente dall'oceano Atlantico influenzerà le regioni del Nord. In risposta, al Centro-Sud diventerà sempre più forte l'anticiclone africano. "Il team del sito www.iLMeteo.it - si legge in una nota - avvisa che dalla giornata di domenica e per almeno 3 giorni le regioni settentrionali saranno sotto assedio di numerosi temporali che potranno risultare violenti, con grandinate e raffiche di vento improvvise. Dato lo scontro tra due masse d'aria completamente opposte (aria calda preesistente e fresca in arrivo) è lecito aspettarsi pure isolate trombe d'aria e alluvioni lampo". Le cose saranno diverse per il Centro-Sud che sarà investito da un'ondata di caldo africano che farà schizzare le temperature fino 44°C in Sardegna, 41°C in Puglia, 40 in Calabria e 36-37°C su Marche, Lazio e Toscana (come a Macerata, Roma e Firenze).

Nel dettaglio: - Domenica 25. Al nord: temporali forti al Nordovest e sul Trentino Alto Adige, nubi sparse altrove. Al centro: a tratti coperto, qualche precipitazione sulla Toscana. Al sud: tanto sole e tanto caldo.

- Lunedì 26. Al nord: temporali violenti dal Nordovest verso il Triveneto. Al centro: soleggiato. Al sud: gran caldo, gran sole.

Martedì ancora temporalesco al Nord, poi tanto sole e caldo record al Sud. (ANSA).