Papa: contento per le vittorie di Italia e Argentina

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 12 LUG - Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, ha gioito per la vittoria dell'Italia agli Europei e dell'Argentina nella Coppa America di calcio. "Nel condividere la gioia per la vittoria della nazionale argentina e di quella italiana con le persone che gli sono vicine, Sua Santità - riferisce il portavoce Matteo Bruni - si è soffermato sul significato dello sport e dei suoi valori, e su quella capacità sportiva di saper accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta: 'solo così - ha detto il pontefice -, davanti alle difficoltà della vita, ci si può sempre mettere in gioco, lottando senza arrendersi, con speranza e fiducia'". (ANSA).