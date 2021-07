Covid: in Emilia-Romagna 94 casi e due morti

(ANSA) - BOLOGNA, 08 LUG - Sono 94 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna: un numero sempre al di sotto della soglia di allarme, ma comunque in lieve crescita rispetto ai giorni scorsi. E si registrano due morti: una donna di 88 anni in provincia di Reggio Emilia e una di 98 nel Riminese.

I nuovi contagiati sono stati individuati sulla base di 15.147 tamponi, fra molecolari e antigenici. Dei nuovi contagiati, 32 sono asintomatici, individuati nell'ambito del contact tracing e dello screening. Calano i casi attivi, ma anche i ricoverati che attualmente sono 17 in terapia intensiva (uno in meno di ieri), 157 negli altri reparti Covid, tre in meno di ieri.

Piacenza, con 18 casi, è la provincia con il numero maggiore di contagi, seguita da Bologna (17) e Reggio Emilia (12).

