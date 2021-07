Operaio cade in pozzo nel Barese, salvato da Vvff

(ANSA) - BARI, 07 LUG - Un operaio di un'azienda di smaltimento rifiuti nella zona industriale di Bari è caduto in un pozzo a secco, nell'area della ditta, ed è rimasto ferito, riportando - a quanto si apprende - una frattura ad una caviglia. L'uomo, di 54 anni, è stato soccorso e tratto in salvo dai Vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto all'interno dello stabilimento Ph Recicling Srl, in territorio di Modugno. A quanto si apprende l'operaio sarebbe precipitato nel pozzo profondo circa 3 metri, a causa del cedimento di una grata in ferro. Sul posto anche personale del 118. "Dopo averlo recuperato - dicono in un tweet i Vigili del fuoco - l'uomo è stato affidato alle cure dei sanitari" e trasportato all'ospedale San Paolo di Bari. (ANSA).