Banca non eroga mutuo per completare scuola e sindaco la occupa

(ANSA) - BUONABITACOLO, 06 LUG - L'istituto bancario non eroga il mutuo ad un comune ed il sindaco occupa l'aula consiliare della stessa banca. Accade a Buonabitacolo, in provincia di Salerno. Il primo cittadino, Giancarlo Guercio, da qualche ora ha iniziato la singolare protesta. "Non ho intenzione di lasciare - spiega il sindaco - la sede della Banca fino a quando non forniranno a me, ai miei concittadini e all'Ente che mi onoro di guidare una risposta chiara sull'erogazione del mutuo." I fondi richiesti, circa 250mila euro, dovrebbero essere utilizzati per interventi edili di completamento di un edificio scolastico. (ANSA).