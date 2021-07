Sedicenne uccisa, parte raccolta fondi per le spese legali

(ANSA) - BOLOGNA, 02 LUG - "In queste ore su richiesta dei genitori di Chiara che hanno chiesto il nostro supporto, è stata attivata una raccolta fondi nata per aiutare la famiglia a sostenere le prime necessarie spese legali". Lo dice il sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno, condividendo il link a cui si può accedere per donare (https://www.ideaginger.it/progetti/giustizia-per-chiara-gualzet ti.html) per la famiglia di Chiara Gualzetti, la sedicenne uccisa il 27 giugno nel parco dell'Abbazia di Monteveglio (Bologna).

"Chiunque - prosegue il sindaco - può partecipare con la cifra che preferisce proprio perché ognuno si deve sentire libero di muoversi se e come meglio crede. La piattaforma accetta ogni tipo di pagamento: principali carte di credito, carte prepagate, Paypal, Satispay e bonifico bancario. Abbiamo verificato che la piattaforma Ginger fosse affidabile e che accettasse tutte le principali forme di versamento, specialmente in un momento in cui le raccolte fondi proliferano e ci si può trovare spaesati o diffidare degli strumenti proposti. In questo caso i fondi raccolti, che con massima trasparenza saranno visibili sulla piattaforma in ogni momento, andranno direttamente alla famiglia. Questa è attualmente l'unica raccolta ufficiale e mi raccomando di fare attenzione ai tentativi di truffa che purtroppo anche in queste dolorose vicende possono esserci". (ANSA).