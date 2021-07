Migrante cade da tetto e rischia di finire nel precipizio

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 02 LUG - Un migrante è caduto dal tetto di una casa, nella tarda serata di ieri, a Grimaldi Inferiore, poco lontano dal valico frontaliero di Ponte San Luigi a Ventimiglia, ed è stato ricoverato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo quanto appreso, sembra che l'uomo sia rimasto a lungo aggrappato a un albero, prima che i soccorsi riuscissero a trovarlo e a salvarlo. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, con i vigili del fuoco e il personale medico-sanitario. L'uomo è ruzzolato per una ventina di metri ma la sua caduta si è fermata contro un olivo a pochi metri dallo strapiombo che dà sulla ferrovia. I tecnici del soccorso alpino si sono calati con le funi per recuperarlo. Lamentava dolori alle gambe, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Accertamenti sono in corso per identificarlo. (ANSA).