Lavoro: scoperti 30 lavoratori irregolari nel Lodigiano

(ANSA) - LODI, 02 LUG - La Guardia di Finanza ha scoperto 30 lavoratori irregolari nell'unità operativa in provincia di Lodi di una società cooperativa con sede nel Pavese, attiva nel settore del trasporto e nella distribuzione merci.

I militari hanno ispezionato i contratti stipulati con i dipendenti e le comunicazioni obbligatorie di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti lavorativi e sono stati sentiti oltre 50 lavoratori. Alla fine, le investigazioni hanno portato ad accertare la posizione irregolare di 30 soci-lavoratori, sia italiani, sia extracomunitari, in relazione ai quali, per l'anno 2020, sono state effettuate annotazioni infedeli sul Libro Unico del Lavoro, omettendo la registrazione di oltre 500 ore di straordinario prestate.

Le Fiamme Gialle contestano anche che la società cooperativa controllata ha omesso di erogare, a ogni lavoratore, l'elemento aggiuntivo della retribuzione (l'Ear), previsto per effetto della mancata adesione alle Associazioni firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, quello relativo a autotrasporto merci e logistica e, dunque, al meccanismo di contribuzione mensile a beneficio di un Ente bilaterale nazionale.

L'attività delle Guardia di Finanza di Lodi, di contrasto del lavoro sommerso e dello sfruttamento dei lavoratori, prevede anche una maxi-sanzione nei confronti del datore di lavoro.

(ANSA).