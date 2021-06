Palio di Siena, annullata anche carriera del 16 agosto

(ANSA) - SIENA, 30 GIU - Annullato il Palio di Siena del 16 agosto "in quanto non compatibile con l'emergenza pandemica e con le misure di restrizione in vigore". Lo ha sancito una delibera approvata oggi all'unanimità dal consiglio comunale di Siena. Il 31 maggio era stato già deciso di annullare il Palio del 2 luglio. "E' una delibera molto dolorosa ma le condizioni sanitarie non ci danno certezza per agosto" ha detto il sindaco Luigi De Mossi. Anche nel 2020 non si corse alcun Palio per il Covid. Per quest'anno resta in piedi l'ipotesi di una carriera straordinaria tra settembre e ottobre: ogni decisione sarà presa in base all'andamento epidemiologico. (ANSA).