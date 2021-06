Non vuole i domiciliari a casa del padre e si fa arrestare

(ANSA) - CASSANO ALLO IONO, 21 GIU - Non vuole stare ai domiciliari e va alla caserma dei carabinieri dove viene arrestato per evasione e condotto in carcere. Un 19enne ha violato la misura cautelare dopo neanche una settimana che era stata disposta nei suoi confronti. Il provvedimento era stato adottato dal gip di Castrovillari in sostituzione del precedente del divieto di avvicinamento alla parte offesa e di allontanamento dalla casa familiare, viste le sue continue violazioni a queste ultime.

Il ragazzo è stato trovato dai carabinieri davanti al cancello della Tenenza di Cassano dove si era diretto perché, a suo dire, non si trovava bene nell'abitazione del padre dove era ristretto agli arresti domiciliari. Condotto in caserma, i militari hanno accertato che il giovane non aveva alcuna autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria per portarsi fuori dal luogo dove era ai domiciliari. Visto l'atteggiamento del 19enne che non voleva più tornare a casa e d'intesa con la Procura di Castrovillari, il ragazzo è stato arrestato e portato nel carcere di Castrovillari. (ANSA).