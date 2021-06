Biliardini in Aula Nervi, al via centro estivo in Vaticano

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 21 GIU - Nell'Aula Paolo VI sono stati collocati biliardini e gonfiabili per saltare. Nei giardini vaticani ci sono invece anche un paio di piccole piscine. Ha preso il via oggi 'Estate Ragazzi', il centro estivo per i figli dei dipendenti vaticani. I giochi, gli incontri e le attività sono ispirati alla Laudato si' di Papa Francesco. Sono circa 200 i bambini e ragazzi, dai 5 ai 13 anni, che con l'aiuto degli animatori trascorreranno nelle mura leonine alcune settimane di svago, fino al 30 luglio. Mascherine e gel per igienizzare le mani: nei giochi e nelle attività viene osservato il rispetto per le norme Covid.

Oltre alle due piscine, nei giardini del Papa sono stati attivati anche campi di basket e di tennis.

In nome della sostenibilità i lavoretti dei bambini saranno fatti valorizzando materiale riciclato. A gestire l'oratorio estivo è la comunità di Salesiani che risiede in Vaticano.

