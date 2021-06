Vaccini: Regione Fvg, fascia 12-15 anni 1.110 prenotazioni

(ANSA) - PORDENONE, 16 GIU - "Nella prima giornata di apertura delle agende per le prenotazioni delle vaccinazioni riservate alla fascia di età 12-15 anni, le richieste pervenute alle 18 sono state complessivamente 1.110". A darne notizia è il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi "Delle 1.110 richieste spiega Riccardi - 249 sono afferenti al territorio dell'Asfo, 475 a quelle di Asufc e 386 a quelle di Asugi. Per quanto riguarda invece le prenotazioni complessive per tutte le fasce d'età avvenute nel corso della giornata, queste ammontano complessivamente a 3.623 con la seguente suddivisione: 2.219 per la fascia 16-79 anni, 40 per gli over 80, 89 per i soggetti vulnerabili con patologie, 21 under 60 con patologie croniche, 11 caregiver, 106 operatori sanitari e non sanitari, 6 ospiti in strutture residenziali, 14 unità di personale scolastico e 7 operatori dei servizi pubblici essenziali".

"La maggior parte delle prenotazioni - conclude Riccardi - è avvenuta rivolgendosi alle farmacie (1608), on line-webapp (967), Call center (580), sportelli strutture sanitarie (462) e strutture private (6)". (ANSA).