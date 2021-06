Ordigno artigianale nell'auto di Marco Doria a Roma. Raggi: 'Fatto gravissimo'

Un ordigno artigianale è stato trovato all'interno di un'auto parcheggiata nel quartiere Prati a Roma e appartenente a Marco Doria, presidente del Tavolo per la riqualificazione dei parchi e delle ville storiche di Roma. L'ordigno non è esploso. Sono in corso indagini della polizia. "Un fatto gravissimo, esprimo la mia piena solidarietà", scrive su Twitter, la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Sarebbe potuto esplodere l'ordigno artigianale posizionato nell'auto di Marco Doria, presidente per la riqualificazione dei parchi e delle ville storiche di Roma. Lo si apprende da fonti di polizia. A quanto riferito era stato posizionato sotto il motorino del tergicristallo della macchina. Si tratterebbe di una bomboletta spray con dentro polvere pirica e innesco artigianale. A disinnescare l'ordigno gli artificieri della polizia.