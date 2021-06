Istat, 1 italiano su 2 ha intenzione di andare in vacanza

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Un italiano su 2 ha intenzione di andare in vacanza tra giugno e settembre: il nostro Paese resta la meta preferita e la scelte sono poco condizionate dall'emergenza sanitaria. E' il quadro che emerge da un'indagine ad hoc realizzata dall'Istat in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. La maggioranza prevede di trascorrere un periodo di ferie in una località diversa da quella di residenza: con certezza il 22,3% e probabilmente il 27,8%, in totale il 50,1%. Il Covid non condiziona la scelta del tipo di vacanza (63,9%), del mezzo di trasporto (68,1%), del tipo di sistemazione (73,1%). (ANSA).