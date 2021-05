Etna: attività esplosiva da Sud-Est, nube lavica alta 3,5 km

(ANSA) - CATANIA, 25 MAG - Una intensa attività esplosiva è in atto dal cratere di Sud Est dell'Etna, con forti boati che sono avvertiti anche a grandi distanze. La nube vulcanica emessa, che ha già raggiunto un'altezza di 3.500 metri sul livello del mare, si disperse verso Est. E' quanto si legge sul sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio Etneo (Ingv-Oe) di Catania che ha emesso un avviso per l'aviazione (Vona) di colore rosso, il massimo livello di allerta. L'attuale fase eruttiva dell'Etna non impatta, al momento, con l'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. (ANSA).