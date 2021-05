Da magistrati amministrativi un sito 'oltre le correnti'

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - È on-line la nuova piattaforma di approfondimento giuridico "Primo Grado" (www.primogrado.com), dedicata all'analisi e alla discussione delle questioni di maggior interesse trattate dalla giurisprudenza di merito amministrativa, civile, penale e contabile.

"In un periodo in cui l'immagine della Giustizia appare appannata da note vicende che rischiano di pregiudicare la fiducia nella magistratura, spesso descritta come un sistema chiuso, ingabbiato in logiche corporativistiche frutto del logoro sistema correntizio, - spiegano i promotori - appare sempre più necessario riaffermare la centralità della figura del giudice quale cittadino inserito nella società in cui vive, che, con sobrietà, attenzione e comprensione, esercita, con autonomia e indipendenza, il delicato compito di garantire i diritti e promuovere i principi posti a fondamento dell'ordinamento".

Per questo, i fondatori del sito, magistrati in servizio presso alcuni Tribunali Amministrativi Regionali ed estranei alle tradizionali correnti associative, hanno voluto costruire questo strumento come "punto di contatto tra il cittadino e la giurisdizione".

Il sito dedicherà "particolare attenzione alle tematiche connesse alla deontologia" del giudice e ai valori che devono guidare la sua funzione "quanto mai oggi attuali, dell'indipendenza, dell'imparzialità e della terzietà". Altro scopo: "fornire ai cittadini un quadro veritiero e trasparente dell'attività della magistratura".

L'editoriale di questo mese è sulla crisi delle correnti e il ruolo dell'organo di autogoverno mentre è previsto un webinar il 7 giugno dedicato al tema dell'arretrato (oggetto di una espressa previsione nel Recovery plan) e sulle possibili modifiche del processo ai fini di una accelerazione del giudizio. (ANSA).