Covid: aprono centri tamponi Croce Rossa, fila a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 15 MAG - Neanche il tempo di inaugurare la struttura che davanti al centro tamponi rapidi della Croce Rossa Italiana alla stazione di Cagliari si è formata la fila di cittadini pronti a fare il test: poco meno di due minuti per il tampone e 15 minuti di attesa per l'esito. Nel nuovo centro tamponi, aperto nell'ex edicola della stazione proprio davanti ai binari in posizione centrale, si stima che potranno essere effettuati dai 200 ai 300 test giornalieri, attraverso due postazioni attive. In contemporanea a Cagliari sono stati aperti oggi anche i centri per tamponi rapidi antigenici anche nelle stazioni Fs di Bari Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella., Palermo Centrale, Reggio Calabria Centrale, Torino Porta Nuova e Venezia Santa Lucia.

"Ora abbiamo interlocuzioni con diversi sindaci e Pensiamo di poter monitorare quelle realtà qualora ce ne fosse bisogno - dice all'ANSA il presidente regionale della Cri della Sardegna Sergio Piredda - abbiamo anche intenzione di aprire un secondo centro in una della città del nord Sardegna anche in previsione dell'afflusso dei turisti, con la prossima apertura della stagione estiva". (ANSA).