Vaccini: Veneto punta a concludere campagna il 14 novembre

(ANSA) - VENEZIA, 23 APR - Il Veneto fissa al 14 novembre la conclusione definitiva della campagna vaccinale anti-Covid, con le somministrazioni alla fascia d'età tra 16 e 19 anni. Lo prevede il piano vaccinale regionale, elaborato dall'Area sanità e sociale e illustrato oggi. Il piano si basa sulle previsioni di fornitura dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Al momento Johnson&Johnson viene tenuto a parte per compensare eventuali carenze contrattuali degli altri; AstraZeneca e J&Jverranno usati per i soggetti oltre i 60 anni. Dal 31 maggio è prevista la vaccinazione per le fasce d'età dai 59 anni in giù, con l'utilizzo esclusivo di Pfizer. e Moderna. Modifiche saranno possibili in casi di variazioni delle forniture o per l'approvazione di altri vaccini, in particolare per il tedesco Curevac. (ANSA).