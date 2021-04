Precipita dal balcone per sfuggire a controllo Covid, ferito

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Un marocchino di 20 anni ha riportato la frattura del bacino dopo essere precipitato mentre si calava da un balcone per scappare al controllo dei carabinieri, intervenuti in un appartamento a Corsico (Milano) per la segnalazione di una festa.

I militari della stazione di Buccinasco (Milano) si sono presentati nella notte fra venerdì e sabato di ieri in via IV novembre per gli schiamazzi provenienti da un'abitazione al sesto piano. I carabinieri hanno suonato alla porta senza ricevere risposta, finché dopo alcuni minuti hanno aperto due ragazze marocchine, che hanno dichiarato di essere sole. I rumori provenienti dall'esterno hanno attirato l'attenzione dei militari che dal balcone della cucina hanno notato dei ragazzi che si erano allontanati calandosi dalle tubature esterne del gas.

Uno era già in strada, un altro era fermo al quinto piano e il terzo era disteso al suolo dopo essere precipitato dal terzo piano. Una volta trasportato all'ospedale Niguarda gli hanno riscontrato la frattura del bacino. Non è chiaro se siano scappati solo per sottrarsi al controllo o per altro, in ogni caso tutti e 5 sono stati multati per la violazione delle misure anti-covid. (ANSA).