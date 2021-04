Anpi presenta Memoriale virtuale Resistenza,online da lunedì

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Sarà ufficialmente online lunedì prossimo, 19 aprile, il Memoriale virtuale della Resistenza, archivio web con centinaia di interviste ai protagonisti della lotta per la Liberazione. Il progetto, nato dall'idea dei giornalisti Gad Lerner e Laura Gnocchi e realizzato dall'Anpi, è stato presentato oggi proprio nella sede dell'associazione dei partigiani. Da lunedì saranno online le prime 150 interviste ai testimoni ancora in vita della Resistenza, ma successivamente, in date simboliche come il 2 giugno, saranno pubblicati gli altri interventi che al momento sono oltre 500.

"E' un'iniziativa straordinaria - il commento del ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini, che ha inviato un intervento video -, si tratta di una grande conservazione della memoria che si tramanderà per generazioni. Farà capire cosa è stata la Resistenza, come è stata costruita, sul sacrificio, sul lavoro, sulle mani di donne e uomini straordinarie. Sarà un lavoro che resterà per sempre". Il Memoriale, ha annunciato il presidente dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo, "è la prima pietra del Museo nazionale della Resistenza che nascerà a Milano, a piazzale Baiamonti". L'archivio sarà disponibile gratuitamente attraverso il portale noipartigiani.it e sarà aggiornato costantemente anche in futuro. "L'idea - ha spiegato Gad Lerner - è quella di trasferire anche filmati e interviste del passato, realizzate a partigiani e partigiane che oggi non ci sono più".

