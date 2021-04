Vaccini: Toti, oggi in Liguria vaccinate 16mila persone

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - "Oggi in Liguria abbiamo vaccinato più di 16 mila persone. La nostra campagna, grazie allo sforzo eccezionale di sanità pubblica, privata e farmacie, ha avuto una rapida accelerata, superando di molto le somministrazioni richieste dal Commissario per l'emergenza generale Figliuolo.

Ormai siamo vicinissimi alla soglia del 90% di vaccini fatti su quelli consegnati, nella nostra regione il 19,94% della popolazione ha ricevuto la prima dose, l'8,01% ha completato il ciclo, contro una media nazionale rispettivamente del 15,80% e 6,70%. Numeri incoraggianti che si riflettono anche sui dati della diffusione del virus: l'incidenza continua a calare e oggi anche le ospedalizzazioni, con 28 pazienti in meno ricoverati negli ospedali liguri. Questo proprio perché vaccinare gli anziani e le persone più fragili è stata fin da subito la nostra priorità: mettiamo al sicuro tutti loro, abbassiamo ricoveri e mortalità, chiudiamo i reparti Covid e finalmente permettiamo all'Italia di ripartire". Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti fa il punto sull'emergenza Covid-19 in Liguria.

In particolare, in 24 ore in Liguria sono state somministrate 16.564 dosi, di cui 14.073 di vaccini 'freeze' Pfizer o Moderna (a mRNA) e 2.491 di vaccino Astrazeneca alle persone con età tra 70 e 79 anni. Cala l'incidenza del Covid su tutto il territorio: rispetto alla soglia di 250 casi ogni 100mila abitanti, sopra la quale il governo richiede l'adozione di ulteriori misure restrittive, la media ligure è di 161 casi, mentre nelle province l'incidenza è di 189 casi su 100mila abitanti nel Savonese, 128 casi nello Spezzino, 221 casi nell'Imperiese e 132 casi nell'area metropolitana di Genova. (ANSA).