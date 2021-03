Il commissario Figliuolo: 'Il 29 marzo arriveranno 2,8 mln di dosi di vaccino'

"Il 29 di marzo arriveranno, a livello nazionale, un milioni di dosi di Pfizer, un milione e 300 mila di AstraZeneca e 500 mila di Moderna". Lo ha annunciato il commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo a Catanzaro dove ha visitato, assieme al capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio, al presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì e al sindaco del capoluogo calabrese Sergio Abramo, gli spazi dell'Ente Fiera dove sorgerà uno dei quattro hub vaccinali previsti in Calabria. "Medici e infermieri - ha aggiunto Figliuolo - li troveremo con apposite convenzioni".

Il commissario per l'emergenza ha dichiarato di non essere "preoccupato per la Calabria, ma per tutte le regioni affinché si possa chiudere il piano vaccinale e arrivare ai cinquecentomila, siamo in linea col piano".

"Ieri la Calabria ha fatto settemila somministrazioni - ha poi aggiunto Figliuolo - e siamo andati a livello nazionale a 243mila. Stanno arrivando i vaccini, dobbiamo incrementare il numero di Hub vaccinali. Qui stiamo incrementando perché sono arrivati a rinforzo un medico e 4 infermieri e nei prossimi giorni arriveranno altri due medici. La Calabria oggi - ha aggiunto il commissario per l'emergenza Covid - è in pieno inserimento, secondo tutti i canoni, con il sistema centrale Poste di prenotazione, quindi tutti i problemi, figli di integrazione tra sistemi diversi, si stanno risolvendo". "I vaccini arriveranno - ha sottolienato - anzi sono già arrivati. La Calabria sta facendo bene e farà meglio in futuro".

"Stiamo trovando delle buone soluzioni organizzative per incrementare gli hub vaccinali nell'ottica del Piano. Si sta andando avanti e sono molto contento di quello che si sta facendo qua in Calabria".

"Costruire grandi hub facendo arrivare le dosi in tempo e nelle quantità che stiamo stimando da qui in avanti e che stanno arrivando". E' la strategia per il contrasto alla pandemia illustrata dal commissario. "Penso - ha aggiunto - che ci siano grandi potenzialità per fare hub vaccinali e ne faremo 4 in Calabria il primo dei quali sarà Catanzaro, dove c'è la Fiera, di cui il sindaco Abramo ci ha dato la disponibilità. C'è la struttura, l'infrastruttura e la parte logistica e infologistica. Seguirà l'arrivo di medici, infermieri e operatori sociosanitari".