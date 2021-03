Stellantis-Eni-Poste-Enel come sedi per vaccini a dipendenti

Il gruppo Stellantis, che comprende anche la Fiat, e diversi gruppi industriali "dello stesso livello" - come Eni, Enel e Poste - hanno offerto al Commissario Covid, Francesco Figliuolo, le proprie strutture per vaccinare dipendenti e operai nei propri ambienti di lavoro. E' quanto si apprende in merito alle proposte arrivate dalle società in merito in vista della campagna di massa per la somministrazione dei vaccini. Le offerte, che riguardano anche grandi impianti, saranno valutate caso per caso.