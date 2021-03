Covid: 007, impennata disinformazione e fake news

La pandemia da Covid ha fatto registrare "un'impennata di campagne disinformative e fake news" e si sono dilatati i "margini di intervento per attori ostili propensi all'uso combinato di più strumenti a fini manipolatori e d'influenza". Lo evidenzia la Relazione annuale dell'Intelligence pubblicata oggi. Gli 007 segnalano il "ricorso all'utilizzo combinato, da parte dei principali attori ostili di matrice statuale, di campagne disinformative e attacchi cibernetici, volti a sfruttare l'onda emotiva provocata dalla crisi sanitaria, nel tentativo di trasformare la pandemia in un vantaggio strategico di lungo termine".

Nell'anno del Covid sono aumenti del 20% gli attacchi cibernetici contro assetti rilevanti per la sicurezza nazionale. In particolare "è emerso come attori statuali abbiano tentato di sfruttare le debolezze connesse all'ondata pandemica per porre in atto attacchi sofisticati miranti ad esfiltrare informazioni sensibili su terapie e stato della ricerca". Lo evidenzia la Relazione annuale dell'Intelligence pubblicata oggi.

La congiuntura economica determinata dall'emergenza Covid ha "reso più concreto il pericolo che attori esteri, favoriti anche dall'accesso a forme di finanziamento confinalità extraeconomiche, si ponessero quali acquirenti di asset pregiati in Italia, con prospettive di spostamento dei centri decisionali e produttivi al di fuori dei nostri confini e/o di perdita di know how, a detrimento della competitività del tessuto economico nazionale".