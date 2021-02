50 persone intossicate dal cibo, chiuso locale nell'Aretino

(ANSA) - SANSEPOLCRO (AREZZO), 19 FEB - Cinquanta persone sono state colpite da una sospetta tossinfezione dopo avere consumato del cibo d'asporto prelevato in un ristorante di cucina orientale nel comune di Sansepolcro (Arezzo). Il locale è stato chiuso e i titolari, tre cittadini cinesi residenti tra Toscana, Umbria e Lombardia, sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni personali aggravate.

I militari hanno svolto le indagini, coadiuvati dal dipartimento di prevenzione di sicurezza alimentare della Asl. I pasti finiti sotto osservazione sarebbero tutti riferibili a cibi a base di pesce consumati nella giornata di sabato 13 febbraio. E' ancora in fase di definizione quale sia effettivamente l'alimento che avrebbe causato i malori. I carabinieri hanno proceduto inoltre a mettere insieme i numerosi certificati medici dei clienti del locale che si sono recati presso gli ospedali di Sansepolcro, Città di Castello e Arezzo con sintomi da intossicazione. Decine le denunce presentate da chi è rimasto intossicato. L'attività si è conclusa stamani quando i militari, insieme ai tecnici Asl, hanno apposto i sigilli al ristorante sospendendo temporaneamente l'attività.

