Covid: voglia di vacanze, 'assalto' a rifugi e centro città

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Nonostante il freddo, complice la bella giornata di sole tanti hanno scelto di passare la giornata all'aperto: chi solo per fare una passeggiata in centro, o visitare una città d'arte, chi invece ha deciso di andare in montagna, godendosi un pomeriggio al rifugio in mezzo alla neve in attesa che riaprano (sembra sempre più improbabile domani) le piste.

E' successo ai piani di Artavaggio, nel Lecchese, con tante famiglie, bambini sui bob e difficoltà anche solo per sistemarsi sulle panche al sole e prendere qualcosa di caldo da mangiare e bere.

E dopo le 17, chiusi cabinovia e funivie, la coda si è formata anche per scendere ordinatamente a piedi.

Tutto esaurito anche nel centro di Como, mentre a Milano in tanti hanno deciso di fare una passeggiata fra il duomo e corso Vittorio Emanuele o per passeggiare sui navigli. (ANSA).