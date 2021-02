Arcuri, scontro su mio nome? Io lavoro, non penso

"Io non penso, lavoro". Così il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ha risposto a chi gli chiedeva cosa pensasse del fatto che il suo era uno dei nomi su cui si è consumato lo scontro nella ex maggioranza durante le trattative per il Conte Ter. "Se ho sentito Draghi? - ha poi risposto alla domanda se avesse avuto contatti con il presidente incaricato - Sta facendo le consultazioni con le forze politiche".