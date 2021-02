Ristorante anticipa zona gialla,sanzioni

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Avevano forse deciso di festeggiare l'arrivo della zona gialla i 25 clienti di un ristorante che ieri sera sono stati sorpresi all'interno di un noto locale milanese a cenare tranquillamente come se non ci fosse alcun divieto per la consumazione dei pasti. Tutti sono stati sanzionati e rimandati a casa.

E' accaduto intorno alle 22 in via Pietro Calvi, al ristorante 'La specialità', dove una pattuglia della polizia ha notato all'esterno un assembramento di 'riders' per le consegne e si è avvicinata.

Sentendo poi molte voci provenire dall'interno, gli agenti hanno deciso di fare un controllo e hanno trovato tutta la gente al tavolo. Il titolare del locale, un uomo di 69 anni, è stato sanzionato e dovrà chiudere per cinque giorni, mentre i presenti, tra i 20 e i 69 anni, sono stati identificati e avvisati che verranno sanzionati. Poi sono stati invitati a indossare le mascherine e ad andarsene. (ANSA).